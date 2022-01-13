16+
Логотип Сиапресс
USD  74,5686   EUR  85,4556  

Новости

Больше новостей
Определились ли вы с планами на 2022 год?
Комментировать
0
Когда ёлку уберете?
Комментировать
0
Вы следите за событиями в Казахстане?
Комментировать
0
Достаточно ли вам 10-дневного отдыха в начале года?
Комментировать
0
Как прошли ваши новогодние каникулы?
Комментировать
0
Больше опросов

​Жителям сургутских дач добавят автобусов

В дачные кооперативы Сургута запустят девять дополнительных автобусных рейсов

​Жителям сургутских дач добавят автобусов
Фото: vk.com/publicadmsurgut86

С 17 января в дачные кооперативы Сургута запустят девять дополнительных автобусных рейсов. Общественный транспорт будет проезжать через «Магистраль», «Прибрежный», «Чернореченский», «Виктория», «Энергетик», «Солнечный», «Рябинушка», «Север», «Ветеран-1», «Старожил-1», а также поселки Дорожный и Лесной. Всего на запуск новых маршрутов выделили около трех миллионов рублей.

«У нас есть маршруты, которые уже определены, автобусы там ходят, просто мы добавили еще по одному рейсу по девяти маршрутам. Были пожелания жителей, в том числе мы определялись с председателем кооперативов. С кооперативом «Речник» у нас был спорный вопрос. Он пока решается. Дорога там еще не выполнена в том варианте, который возможен был для организации дорожного движения», – объяснил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Сургута Рустам Гильманов корреспондентам «Сургут 24».

Жители дачных кооперативов регулярно жалуются на нехватку общественного транспорта. Больше всего они переживают за своих детей-школьников.

Вопрос с транспортной доступностью поднимался на итоговой пресс-конференции главы города. Его отработали совместно с департаментом образования. «Конечно же, это не перенастройка в одну секунду. Но такие поручения были даны и организована возможность так, чтобы туда приехать и уехать. Но, наверное, это может не совпадать с уроками, с окончанием школы. Запустить рейсовые автобусы с такой частотой — это будет сложно. Но я понимаю, если решили жить на даче, то у вас есть возможность какая-то добираться до города», – отметил Андрей Филатов.

В первой половине года власти города планируют проанализировать еще несколько маршрутов, чтобы запустить новые автобусные рейсы.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:45, просмотров: 308, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вице-мэру Нефтеюганска Павлу Прокоповичу прочат отставку 1254
  2. В Югре продолжаются поиски 18-летнего Романа Залозных – он пропал в конце ноября 1179
  3. Сургутян предупредили о продолжении роста цен на бензин 1115
  4. ​В школах и детсадах Югры введут занятия по духовно-нравственному воспитанию 1033
  5. В Когалыме пенсионерка, проживающая в аварийном жилье, привела чиновников в суд 872
  6. ​На одном перекрестке с Логиновой 869
  7. Размер средней пенсии в России может вырасти на 1 400 рублей 852
  8. Югорчане стали активнее кредитоваться 849
  9. ​Судьбоносная встреча 444
  10. ​СМИ: убившая людей паленая водка продается в других магазинах Югры 412
  1. Милое видео с юной сургутянкой, которой подарили хаски, взорвало интернет 5149
  2. ​Ввели войска. Народ разбежался. Но негодование никуда не делось – и оно обязательно прорвётся наружу 4298
  3. ​В Нижневартовске в подвале одного из домов прорвало трубу – жители некоторое время провели без воды 4166
  4. ​«Оформляйте меня, я устал». Молодой парень в Сургуте перегулял и устроил разгром в квартире и драку с полицией 4131
  5. ​В Сургуте на улице Мира прорвало магистральный трубопровод. Часть домов временно осталась без тепла и воды 4053
  6. ​Нижневартовское ЖКХ — лучшее в стране? Опубликован очередной рейтинг городов с высоким качеством жизни 3661
  7. В Нижневартовске назначен новый заместитель главы по экономике и финансам 3107
  8. ​В Казахстане произошел внутриэлитный переворот, и вскоре начнется торжество реакции 3055
  9. ​Актер Илья Глинников пропал в Казахстане 2621
  10. ​Юрий Валгушкин покинет администрацию Сургута в четверг 2607
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 19121
  2. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 13239
  3. ​Администрация Нефтеюганска назвала причины эвакуации школ 11892
  4. ​Жителей Нефтеюганска, где второй день подряд эвакуируют школы, просят сохранять спокойствие 10982
  5. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 10642
  6. ​Игра продолжается? В Нефтеюганске снова эвакуируют школы 10552
  7. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 9902
  8. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 9258
  9. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 9190
  10. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 8837

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика