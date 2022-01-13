С 17 января в дачные кооперативы Сургута запустят девять дополнительных автобусных рейсов. Общественный транспорт будет проезжать через «Магистраль», «Прибрежный», «Чернореченский», «Виктория», «Энергетик», «Солнечный», «Рябинушка», «Север», «Ветеран-1», «Старожил-1», а также поселки Дорожный и Лесной. Всего на запуск новых маршрутов выделили около трех миллионов рублей.

«У нас есть маршруты, которые уже определены, автобусы там ходят, просто мы добавили еще по одному рейсу по девяти маршрутам. Были пожелания жителей, в том числе мы определялись с председателем кооперативов. С кооперативом «Речник» у нас был спорный вопрос. Он пока решается. Дорога там еще не выполнена в том варианте, который возможен был для организации дорожного движения», – объяснил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Сургута Рустам Гильманов корреспондентам «Сургут 24».

Жители дачных кооперативов регулярно жалуются на нехватку общественного транспорта. Больше всего они переживают за своих детей-школьников.

Вопрос с транспортной доступностью поднимался на итоговой пресс-конференции главы города. Его отработали совместно с департаментом образования. «Конечно же, это не перенастройка в одну секунду. Но такие поручения были даны и организована возможность так, чтобы туда приехать и уехать. Но, наверное, это может не совпадать с уроками, с окончанием школы. Запустить рейсовые автобусы с такой частотой — это будет сложно. Но я понимаю, если решили жить на даче, то у вас есть возможность какая-то добираться до города», – отметил Андрей Филатов.

В первой половине года власти города планируют проанализировать еще несколько маршрутов, чтобы запустить новые автобусные рейсы.