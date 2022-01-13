​У месторождения Роснефти в Югре произошло смертельное ДТП

Около полуночи в среду, 12 января, в Сургутском районе в ДТП погиб молодой мужчина. Авария произошла на четвёртом километре автодороги «Ефремовское месторождение - причал на реке Большой Юган».

«Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем «Лада», не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на стоящий автомобиль MAN в составе с полуприцепом «вагон-дом». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир отечественного автомобиля, мужчина 1995 года рождения, скончался на месте происшествия», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Сургутскому району

Сотрудники полиции выясняются все обстоятельства произошедшего.