Сургутский врач объяснил, почему при высоком темпе вакцинации люди продолжают болеть ковидом

Главный врач первой поликлиники Сургута Максим Слепов объяснил, почему при высоком темпе вакцинации в городе сохраняется рост числа заболевших.

По мнению главы медучреждения, на это влияет несколько факторов: во-первых, статистику по городу чаще всего делают сотрудники градообразующих предприятий, где уровень вакцинации контролируется. Вне компании достаточно много людей, которые показывают низкий процент тех, кто привит.

Во-вторых, вакцинированные могут заразиться коронавирусом из-за низкого уровня антител в крови. Однако даже в этом случае болезнь пройдет легче, нежели у тех, кто не сделал прививку:

«У вас остаются клетки памяти иммунные, которые позволят выработать иммунитет быстрее. Отмечу, что переболевшим не стоит затягивать с вакцинацией – сделать это необходимо уже спустя три месяца. Равно как и тем гражданам, у которых на носу ревакцинация – не откладывайте в долгий ящик, идите уже сейчас», – подчеркнул Слепов.