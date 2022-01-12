Более 200 тысяч сургутян завершили вакцинацию

Главный врач первой поликлиники Сургута Максим Слепов посоветовал тем, кто переболел коронавирусом, вакцинироваться спустя три месяца после выздоровления. Он объяснил это тем, что приобретенный иммунитет может не помочь противостоять штамму «омикрон».

«Спустя три месяца уровня антител уже недостаточно, чтобы защититься от заражения. Поэтому, чтобы не допустить осложнений и летального исхода, необходимо вакцинироваться», – резюмировал Слепов.

Также глава медучреждения отметил, что за время новогодних праздников небольшое число людей пришло прививаться от ковида. 212,5 тысяч сургутян завершили вакцинацию – это 90% от плана Роспотребнадзора.

«Все вакцины есть в пунктах, пациенты могут получить на выбор любую. Весь инструментарий есть, теперь каждый несет личную и солидарную ответственность за то, как будет протекать инфекция в городе. Каждый должен принять участие в этой борьбе, серьезно относиться к мерам профилактики», – подчеркнул Слепов.