В Сургуте растет число ковид-пациентов: во всем может быть виноват омикрон

В Сургуте около 500 человек с коронавирусом наблюдаются в поликлиниках. Причем, у каждого пятого течение болезни осложняется пневмонией. Об этом рассказал во время онлайн-брифинга главный врач первой поликлиники Максим Слепов, отметив, что рост суточного количества заболевших может быть связан с распространением штамма «омикрон», который менее опасен для человека, но более заразен:

«Если сравнить 5 января и сегодняшний день, то суточное число пациентов, зараженным ковидом, выросло в пять раз. На начало месяца у нас наблюдалось около 300 горожан. Я бы не сказал, что это взрывной рост, это нарастало постепенно. Среди заболевших есть и дети – их около 55», – рассказал Слепов.

Однако узнать на базе поликлиники то, каким штаммом заражен тот или иной пациент, не получится. На сегодняшний день это прерогатива Роспотребнадзора – медучреждения передают санврачам собранные биоматериалы для дальнейших изучений.

Главврач добавил, что в Сургуте развернуто 350 ковидных коек, 186 из них заняты, причем 15 из них – беременными женщинами, 6 – несовершеннолетними. Однако в реанимации будущих мам и детей нет.

«Рост заболеваемости идет, но единственное возможное спасение – это профилактика. Есть в эпидемиологии такое определение – «Модель швейцарского сыра», где каждый отдельный ломтик с дырками, но в целом кусок сыра не прозрачен. Поэтому надо использовать все виды самозащиты: вакцинация, соблюдение масочного режима, постарайтесь ограничить контакты и посещения массовых мероприятий», – заключил Максим Слепов.