В Сургуте пациент набросился с кулаками на врача скорой помощи

В Сургуте в новогодние каникулы мужчина избил медработника, приехавшего к нему на вызов. Инцидент произошел 3 января, но известно о нем стало после праздников.

По данным СМИ, на станцию скорой помощи обратилась женщина, которая сообщила, что у ее сына сильные судороги. Но когда медработник зашел в квартиру, пациент напал на него с кулаками. Как сообщил главный врач сургутской станции скорой медицинской помощи Владимир Ершов, больной несколько раз ударил медика кулаком по голове и нанес ему травмы. Позднее выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, его доставили в ПНД, отмечают СМИ.

По словам Ершова, пострадавший врач находится на больничном, у него диагностировано сотрясение головного мозга. Медик подал заявление в полицию.