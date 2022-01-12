В Сургутском районе «ВАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой

На трассе «Нефтеюганск – Сургут» произошло ДТП с двумя пострадавшими. По информации ГАИ Югры, водитель «ВАЗ» не выбрал безопасную скорость движения, отвлекся и позже не справился с управлением, допустил занос с наездом на автомобиль «Шевроле».

В результате автоаварии водитель и 45-летний пассажир «ВАЗа» получили травмы.

«Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния проезжей части, а также избегать резких ускорений, торможений и перестроений», – комментирует ведомство.