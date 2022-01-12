В Югре не могут достроить 19 домов, в которые вложили деньги дольщики

В Сургуте завершается строительство дома №5 ЖК «Ривер Хаус». Об этом на заседании штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства доложил директор департамента строительства автономного округа Кирилл Мыскин, передает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Готовность дома №5 ЖК «Ривер Хаус» в Сургуте составляет 99 процентов. 14 января инвестор планирует подать извещение в службу жилищного и строительного надзора Югры для проверки готовности объекта и до 30 марта передать жилые помещения гражданам», - сказал он.

Кроме того, завершается строительство дома №3 ЖК «Любимый» в Сургуте. Готовность объекта составляет 85 процентов. На объект подано тепло, ведутся отделочные работы.

Всего в регионе 19 проблемных объектов: 5 - в Нефтеюганске, 13 - в Сургуте, 1- в поселке Федоровский Сургутского района. В 2021 году были восстановлены права 420 граждан, из Единого реестра проблемных объектов исключено шесть объектов.