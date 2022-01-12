Сургутяне подрались после конфликта в общедомовом чате

В Сургуте конфликт в общедомовом чате едва не привел к трагедии. Инцидент произошел еще 4 декабря 2021 года, но видео появилось в сети в начале января 2022-го. Как сообщает телеграм-канал «Мегаполис Югра», в квартире на девятом этаже одного из многоквартирных домов города отмечали день рождения главы семейства – собрались семь взрослых и два ребенка. Сургутяне ужинали, пели песни, танцевали. Ближе к 10 вечера соседи с седьмого этажа пожаловались на шум сверху. По словам именинника и его гостей, к этому времени они уже выключили музыку и просто разговаривали.

Однако сосед снизу и двое его коллег пришли в квартиру на девятом этаже, завязалась драка. По словам жильцов квартиры, напавшие на них незнакомцы были в темной одежде, масках и с битами в руках. «Когда именинник открыл дверь, они залетели в квартиру и начали наносить удары битой со словами «я тебя убью». Всего на разборки пришли трое мужчин», - рассказала супруга именинника.

Позднее хозяин квартиры и его семья узнали, что не нападавшие, а они сами стали фигурантами уголовного дела. «Получилось, что они пострадавшие, а мы нет», - говорит жена именинника.

В Сургутском УМВД подтвердили, что против именинника возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства конфликта. Раскрывать подробности дела в полиции не стали.