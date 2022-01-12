В феврале в Сургуте введут в эксплуатацию второй блок школы №9

В феврале 2022 года планируется ввод в эксплуатацию второго блока школы №9 в 39 микрорайоне Сургута. Сейчас готовность объекта составляет 92 процента. Об этом на совещании при губернаторе ХМАО сообщил глава города Андрей Филатов.

В новой школе будут учиться 550 человек. Как сообщалось ранее, с 1 сентября в ней откроется 20 первых классов.

Всего в Сургуте в рамках концессионных соглашений строится пять общеобразовательных школ. Объекты возводятся в рамках государственной программы Югры «Развитие образования», муниципальной программы «Развитие образования в Сургуте на период до 2030 года», уточняет окружной департамент общественных и внешних связей.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию две школы. Это позволит повысить обеспеченность горожан ученическими местами для занятий в одну смену. Сейчас показатель составляет 37 процентов.

«Мы строим объекты образования для того, чтобы обеспечить всем школьникам автономного округа возможность обучаться в первую смену. Вся работа должна быть направлена на достижение результата. Руководители муниципалитетов несут за это ответственность», - отметила губернатор Наталья Комарова.