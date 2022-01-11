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Ларьки на центральной площади Сургута обретут второе дыхание

Ларьки на сургутской площади станут рекреационной зоной

Ларьки на центральной площади Сургута обретут второе дыхание
Фото: Инстаграм Андрея Филатова

Ларьки в форме букв на центральной площади Сургута скоро должны оживить. В разговоре с корреспондентом siapress.ruинформированный источник сообщил, что на данный момент идет процесс передачи объектов частному собственнику, который сделает из них рекреационную зону для горожан.

Вероятно, строения переоборудуют под кафе, пункт обогрева для тех, кто пользуется катком, и точки для проведения развлекательных детских мероприятий.

Напомним, что ранее мэр Сургута Андрей Филатов заявил, что площадь должна стать комфортным местом отдыха для людей, и наметил время начала преображения территории: лето 2022 года.

«Однозначно, будем ее оживлять. С жителями обсудим и выберем, как мы хотим организовать это пространство. Но начнем к летнему сезону, потому что сейчас строительные работы проводить неправильно», – отметил градоначальник.


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Сегодня в 16:32, просмотров: 418, комментариев: 2
Комментарии:
sst
Сегодня в 16:53
о каком комфорте идет речь?...парковка?...в новогодние дни невозможно было повернуть к университету....все по хамски бросали машины вдоль дороги...хотя пустая парковка у универа...но русскому Ивану зачем сложности...он думает только о себе...про коньки вообще молчу...лед не чищен...люди чуть ли не в сугробах переобувались....
Местный
Сегодня в 18:11
Кому ж из бизнесменов повезло с будочками?)
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