Замглавы департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин уйдет с поста в конце недели

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Юрий Валгушкин покидает свой пост в конце недели: об этом siapress.ru сообщили информированные источники, знакомые с кадровыми вопросами в департаменте. Технически чиновник отошел от дел еще в конце года, перед новогодними каникулами, после которых взял отпуск с последующим увольнением. Он продлится три дня — таким образом, отставка случится 13 января.

Напомним, что слухи о том, что Валгушкин покидает администрацию, активно муссировались в декабре прошлого года и дошли до главы Сургута Андрея Филатова: в эфире siapress.ru о судьбе чиновника его спросил издатель «Нового Города» Тарас Самборский. Градоначальник, однако, прямого ответа не дал, посоветовав обратиться непосредственно к Юрию Валгушкину.