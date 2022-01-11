«Земляника» под снегом стала самой популярной постановкой в Сургуте в новогодние праздники

Спектакль «Земляника под снегом» Театра актера и куклы «Петрушка» стал самой популярной постановкой в новогодние праздники в Сургуте, сообщили в пресс-службе администрации города. Его посетили более 1,8 тыс. сургутян. А сам кукольный театр стал самым посещаемым местом в городе – на его постановки пришли почти 3 тыс. человек.

«Всего за новогодние каникулы учреждения культуры города Сургута посетили 14 тысяч горожан. Для всех желающих были подготовлены спектакли для детей от 1,5 до 16 лет, а также выставки, мастер-классы и концерты», - добавили в пресс-службе мэрии.