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​Умерла мэтр сургутской журналистики

Известная сургутская тележурналистка и писательница Екатерина Логинова скончалась

​Умерла мэтр сургутской журналистики
Фото: vestniksr.ru

На 72 году жизни умерла известная тележурналистка и писательница Екатерина Логинова. Ее имя было известно не только в Сургуте: в 2007 году Логинова была удостоена звания «Легенда журналистики Тюменской области», а в 2011-м стала «Легендой югорской журналистики».

В 2016 году Екатерина Степановна стала главой организации Союза журналистов Сургута. До этого пост занимал ее муж – Валерий Матвеев. В то же время Логинова заняла место члена жюри городского конкурса «Журналист года».

Точная дата и место прощания с мэтром журналистики пока не называется.


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Сегодня в 13:06, просмотров: 567, комментариев: 0
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