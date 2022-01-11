Сургутские дороги на каникулах чистили 60 самосвалов

За время новогодних каникул с сургутских дорог вывезли более семи тысяч кубометров снега. Уборка проводилась в две смены каждый день с помощью 60 самосвалов. Ими было совершено более 6 рейсов по очистке снега.

«В среднем за одни сутки на расчистку и вывоз снега направляли около 210 единиц техники. Помимо основных дорог, уборка выполнялась на внутриквартальных проездах, тротуарах и остановочных площадках», – рассказала пресс-служба администрации Сургута в социальных сетях.

Напоминаем, что в городе появилось шесть единиц новой снегоуборочной техники.