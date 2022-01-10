В Сургуте и Сургутском районе задержали 58 нетрезвых водителей

Во время новогодних каникул, с 31 декабря по 9 января, в Сургуте задержали 42 водителя за управление транспортными средствами с признаками опьянения. 12 человек отказались от медицинского освидетельствования, 13 водителей управляли транспортным средством с признаками опьянения повторно в течение года.

В Сургутском районе задержаны 16 водителей с признаками опьянения, 11 из которых управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, пятеро отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Напомним, что за управление автомобилем в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения освидетельствования, водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок от 1.5 до 2 лет. Кроме того, водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.