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​«Придется временно отключить горячую воду». На Пролетарском проспекте обнаружена утечка тепла

Утечка теплоносителя обнаружена на Пролетарском проспекте Сургута

​«Придется временно отключить горячую воду». На Пролетарском проспекте обнаружена утечка тепла
Фото: К-Информ

Тепло вернется в дома сургутян — на Пролетарском проспекте обнаружили утечку теплоносителя после того, как провели масштабную ревизию теплотрасс. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.

По словам градоначальника, в зоне риска оказались один детский сад («Белочка») и шесть жилых домов на улице Университетской 23/1, 23/2, 23/4, 23/5 и проспекте Пролетарском 2а, 4/2. Альтернативную подачу тепла на эти объекты уже обеспечили.

«Но чтобы восстановить нормативные параметры теплоносителя, специалистам придется временно отключить горячую воду, пишет Филатов на своей странице в инстаграме. — Ориентировочно, сегодня к 16.00 работы по устранению дефекта на объекте будут завершены. Тогда же восстановится подача горячей воды».

Напомним, что накануне на проспекте Мира произошел порыв на теплотрассе, из-за чего некоторые районы города остались без горячей воды и тепла — однако ночью подача возобновилась. Сегодня очевидцы сообщили о вероятном порыве на том же теплопроводе, но уже на проспекте Пролетарском, из-за чего улицу пришлось перекрыть.


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Сегодня в 13:03, просмотров: 372, комментариев: 3
Комментарии:
йося
Сегодня в 13:09
Проверьте юркина
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:54
Давно такого не было. Последний раз 23 января 2006 года, когда в Радужном в 40-градусной мороз в результате коммунальной аварии остались без тепла десятки домов и 16 тысяч жителей. Устранением аварии занимался Сергей Шойгу и эта авария была самой крупной аварией в России того года. Устранение аварии заняло 7 дней. Бодрые рапорты властей Сургута о быстрой ликвидации коммунальной аварии на трубопроводе теплоснабжения Д=700 мм, грозившие 420 домам (это треть жилого фонда) настораживают. Затопило несколько улиц горячей водой. Хорошо не минус 40 градусов было а всего 6 градусов ( почти Ташкент). Но это серьезный звонок властям, о том что топор коммунальных аварий висит над ними 9 месецев в году. А потому как из бюджета округа на развитие системы теплоснабжения города, повышения ее надежности, строительство третьей трубы с ГРЭС не выделяется ничего. Ждут концессионера похоже который щедро выделит миллиарды рублей на латание накопившихся дыр в теплоснабжении. Что ж эти коммунальные аварии могут записать в свой актив будущие концессионеры. Кстати, по факту коммунальной аварии в Радужном было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Как рассказывал Вячеслав Новицкий, некогда бывший главным коммунальным начальником в команде Александра Филиппенко, там местные власти вместо отключения домов и немедленного устранения аварии пытались скрыть факт аварии и надеялись, что обойдётся пока маленькая протечка теплоносителя не превратилась в фонтан горячего кипятка. Поэтому ремонт автором ежегодно по Миллиарду в год это хорошо, а вот ремонт теплотрасс на такую сумму ещё лучше.
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:57
Правочка. «….Ремонт автодорог по миллиарду рублей в год - это хорошо, а вот ремонт теплотрасс на такую же сумму ещё лучше»
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