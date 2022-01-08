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​Завоздушенность мешает: почему в квартирах некоторых сургутян по-прежнему холодно?

В Сургуте продолжают устранять последствия коммунальной аварии

​Завоздушенность мешает: почему в квартирах некоторых сургутян по-прежнему холодно?
Фото: pixabay.com

Основные последствия коммунальной аварии в Сургуте уже устранены, но работы продолжаются — об этом сегодня сообщает администрация города. Жильцы ряда домов на проспекте Пролетарском, между тем, жалуются, что, несмотря на это, батареи в их квартирах по-прежнему холодные.

По словам специалистов администрации, дело здесь, скорее всего, в завоздушенности батарей — воздух, который скопился в системах отопления многоквартирных домов, не дает наполнить их горячим теплоносителем.

Напомним, что магистральный теплопровод прорвало накануне вечером на проспекте Мира — в итоге несколько улиц Сургута в разгар зимы заполнились водой, а в квартирах части горожан похолодало: они остались без отопления и горячего водоснабжения. Восстановить его успели уже этой ночью.


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Сегодня в 12:21, просмотров: 310, комментариев: 0
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