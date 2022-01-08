В Сургуте наконец появился пляж

2021 год достоин войти в историю Сургута хотя бы потому, что этим летом в городе наконец появился настоящий пляж. Разговоры о частном предприятии, которое организует место отдыха горожан у воды, начались пару лет назад, а в 2020-м все ждали, что оно таки откроется на карьере между Югорским трактом и храмом Преображения. Ждать все-таки пришлось год — и когда летом 2021-го появились сообщения о том, что пляж почти готов, на недостроенный объект ринулись толпы отдыхающих.

Они оценили территорию; некоторые смельчаки даже полезли купаться, забыв о том, что в Сургуте по-прежнему нет ни одного водоема, в котором это можно было бы сделать. В ближайшие годы, судя по всему, их и не появятся: а пляж по-прежнему будет считаться цивилизованным местом отдыха у воды — но не в воде. Но даже за такую малость спасибо.