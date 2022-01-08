Здание ООО «Газпром переработка» все-таки досталось Сургуту

Недостроенная «свечка» компании «Газпром переработка» все-таки досталась Сургуту — о том, что это произойдет, стало известно еще в начале года со слов тогдашнего замглавы города Алексея Жердева.

Подарок, казалось бы, щедрый, но с серьезным обременением: объект, который газовики строили для себя, оказался готов только на 75 процентов — «Газпром переработка» в итоге переехала в Санкт-Петербург, а недостроенный офис долгое время безуспешно пыталась продать, включая такой экзотический способ, как размещение номера сотового телефона на самом здании. Покупателей на такой дорогостоящий объект не нашлось.

Город же, похоже, до сих пор не определился, что делать со зданием после того, как его доведут до ума. Звучит множество предложений. Самое очевидное решение — разместить в нем всю администрацию Сургута; часть горожан робко предложила вернуться к обсуждению идеи создания музейного кластера — к слову, это уже второе здание в Сургуте, которому прочат «культурную судьбу» (первое — многострадальный ТРЦ «Вершина»).

Впрочем, вопрос, что делать со «свечкой» пока второстепенный: сначала ее надо сдать в эксплуатацию. А здесь работы достаточно: вместе с отделкой помещений здания планируется и благоустройство прилегающей к «свечке» территории, и это потенциально скандальное дело. Процесс предполагает приведение в порядок территории, на которой сейчас располагается частный сектор: задача властей — сделать это максимально корректно.