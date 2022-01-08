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НГ-2021. Прожект года: Ленина? Какого Ленина?

Глобальной реконструкции проспекта Ленина в Сургуте — не было!

НГ-2021. Прожект года: Ленина? Какого Ленина?
Фото: НГ

Прожект не года, но десятилетия, пожалуй, — это масштабная реконструкция проспекта Ленина. Много было обещано представителями администрации Вадима Шувалова, и все это было в одночасье отменено их сменщиками.

О том, что громкий проект по факту оказался пшиком, стало известно в августе: в эфире siapress.ru об этом прямо сказал глава города Андрей Филатов. «Проект реновации [проспекта Ленина] не открывался, это было обсуждение и разговор», — сказал градоначальник.

Объяснение этой фразы иначе как скандальным не назовешь: стоимость всего проекта настолько высока, что никакого представления о его реализации у инициаторов, судя по всему, не было. Только на этапе проектирования планировалось вложить порядка 55 миллионов рублей: непосредственно работы же оценивались в четыре миллиарда, брать которые неоткуда.

Чтобы не останавливать процесс обновления центральной улицы, глава города предложил другой вариант: «Давайте мастер-план, визуализацию недорого сделаем, обсудим с горожанами, что да, вот неплохо было бы это реализовать и этапами в части своих возможностей зайдем. Но чтобы это было честно, в части горизонта времени, взять и сделать, нежели порассуждать, а потом выдать простой ответ: «Я бы сделал, дорогие земляки, но у меня нет четырех миллиардов…»

Особо отмечено, что запланированные на проектирование 55 миллионов рублей не потратили: финансирование остановлено.

Центральная улица Сургута — по-прежнему кошмар урбаниста. Фото: Е.Яровой

Громкая реновация проспекта Ленина предполагала кардинальное изменение пространства с учетом пешеходных и веломаршрутов, озеленения и обновления фасадов. Планировалось, что в этом виде проспект вольется в большой пешеходный маршрут от набережной СурГУ до парка «Кедровый Лог» — этот проект, впрочем, тоже оказался прожектом чиновников прежней администрации.


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Сегодня в 09:39, просмотров: 183, комментариев: 0
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