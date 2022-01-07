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​В Сургуте на улице Мира прорвало магистральный трубопровод. Часть домов временно осталась без тепла и воды

В Сургуте произошла коммунальная авария – прорвало магистральный трубопровод

​В Сургуте на улице Мира прорвало магистральный трубопровод. Часть домов временно осталась без тепла и воды
Фото instagram.com/filatov_surgut/

На улице Мира в Сургуте прорвало магистральную трубу теплотрассы. Это привело к перебоям с теплом и водой в части города – как рассказывает глава Андрей Филатов у себя в социальных сетях, в этой зоне теплоснабжения находится более 420 домов. Однако не все из них потеряли доступ к теплу и воде, а аварийные службы уже начали подключать резервные мощности, так что к 23 часам во все квартиры сначала вернется отопление, а к 1 ночи – и горячая вода. Благо, этой ночью в Сургуте не столь морозно – всего около 6 градусов ниже ноля.

«Дежурные службы отреагировали штатно, мобилизованы дополнительные люди и техника. Аварийный участок теплотрассы оперативно изолирован, ведутся восстановительные работы», – рассказывает градоначальник.

Кроме того, аварийные службы откачивают воду, которая обильно вылилась на улицы. Завершить эту работу планируется к 2 часам ночи. После этого весь участок посыплют пескосолевой сместью, чтобы там можно было спокойно ходить. «Дорогие земляки, делаем все, чтобы в максимально сжатые сроки ликвидировать аварию и ее последствия», – резюмировал глава.

Напомним, что аналогичная авария произошла в Нижневартовске накануне ночью. Там прорвало трубу в подвале дома, что так же потребовало вмешательства аварийных служб.


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07 января в 22:47, просмотров: 710, комментариев: 9
Комментарии:
йося
07 января в 22:59
Ну вот наконец то, короче это карма, ибо нех. р этой юркинско банде простой народ на бабло ставить, всякие приказы судебны апосля нового года людям рассылать, настроение портить. Вот так и начинается, а посему, филатов, если ты не вздрючишь своих фраерков,... ну ты в курсе.
Жучка
07 января в 23:12
Ну не просто так судебные приказы получают. Значит не платили ресурсным организациям. Из-за таких людей и возникает невозможность сформировать бюджет на ремонт, ну и ещё из-за пары моментов)
Засыпать всех должников приказами.
Аминь (да будет так))
Жучка
07 января в 23:13
Тепло стало поступать.
Справились.
Молодцы.
Сергей Б
07 января в 23:21
Не, Жучке надо было до утра отключить.
Жучка Сергей Б
07 января в 23:31
У меня всё, все есть,)
собралась родных забирать к себе.
Нечаянно минус поставила)
йося
07 января в 23:32
Ага а потом удивляемся почему должники засыпают приказчиков. Так шо жучка не блей потом, ведь как аукнится так и откликнется
йося
07 января в 23:37
Кстати не удивлюсь, тому что скоро начнут мусолить тему "экономически обоснованных тарифов" на услуги жкх. Особенно за. тепло.
Жучка
07 января в 23:38
С Рождеством, йося)
йося
07 января в 23:49
Вот именно!
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