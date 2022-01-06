10-летней сургутянке подарили долгожданную хаски: видео собрало 8 млн просмотров

Видео с 10-летней сургутянкой собрало более восьми миллионов просмотров в TikTok. В ролике запечатлен трогательный момент: девочке подарили долгожданную хаски. Ребенок был настолько впечатлен, что обнял своего отца и заплакал. Видео разместила у себя на странице @lebedeva_nadejda из хаски-центра «Югра», пишет «О, Сургут».

По словам женщины, девочка обучалась в школе молодого каюра (погонщик собак или оленей, запряженных в нарты – прим.ред.), однако своего четвероного друга она не завела.

Отмечается, что ролик собрал 8,4 млн просмотров и порядка полумиллиона лайков.