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Милое видео с юной сургутянкой, которой подарили хаски, взорвало интернет

10-летней сургутянке подарили долгожданную хаски: видео собрало 8 млн просмотров

Милое видео с юной сургутянкой, которой подарили хаски, взорвало интернет
Фото: pexels.com

Видео с 10-летней сургутянкой собрало более восьми миллионов просмотров в TikTok. В ролике запечатлен трогательный момент: девочке подарили долгожданную хаски. Ребенок был настолько впечатлен, что обнял своего отца и заплакал. Видео разместила у себя на странице @lebedeva_nadejda из хаски-центра «Югра», пишет «О, Сургут».

По словам женщины, девочка обучалась в школе молодого каюра (погонщик собак или оленей, запряженных в нарты – прим.ред.), однако своего четвероного друга она не завела.

Отмечается, что ролик собрал 8,4 млн просмотров и порядка полумиллиона лайков.


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Сегодня в 16:55, просмотров: 156, комментариев: 0
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