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НГ-2021. Курьез года: какая-то несчастная кнопка!

Сургутяне заметили у магазина фейк-кнопку вызова помощи для инвалидов

НГ-2021. Курьез года: какая-то несчастная кнопка!

Жители Сургута в сентябре 2021 года сделали странную находку – у магазина «Рукодельница» на проспекте Мира, 8 кнопка вызова помощи для горожан с ОВЗ не настоящая, а распечатанная. Отметим, что надпись под кнопкой, сделанная шрифтом Брайля для слепых, также была напечатана и не принесла бы никакой пользы для людей с инвалидностью по зрению.

Фото с возмущенным комментарием в редакцию газеты «Новый Город» прислала горожанка. К слову, взбешенная сургутянка также «прошлась» по отсутствующим пандусам.

«Это что, шутка какая-то?! Человеку на коляске нужно самому взбираться по этой крутой лестнице или попытаться докричаться до продавцов?!» – сетует местная жительница Галина Н.

После того, как новость была опубликована в СМИ, руководство швейного магазина убрали муляж и объяснили ситуацию – настоящая кнопка исчезла из-за маргинальных личностей, которые посещают близлежащий алкомаркет. Причем это не первый подобный инцидент:

«У нас очень неблагоприятное соседство с магазином спиртного. Там часто ходят пьяные люди. Сначала они оторвали табличку, сотрудники решили временно заменить ее распечаткой, а потом не стало и кнопки. Мы уже восстановили сигнал для маломобильных горожан», – рассказали представители местного отделения сети «Рукодельница».

Также они указали, что установить пандусы конкретно на лестнице филиала на проспекте Мира, 8 не представляется возможным – подъем крутой и узкий.

«Мы очень часто оказываем помощь инвалидам и ветеранам, выступаем спонсорами на мероприятиях различных обществ, сотрудничаем с благотворительными фондами. 17 октября открылась новая точка. Здание большое, будут все вспомогательные средства для людей с ОВЗ», – подчеркнуло руководство.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 202, комментариев: 0
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