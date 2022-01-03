В югорском телеграм-канале заметили схожесть молодого Трубецкого и Моргенштерна

Югорский телеграм-канал заподозрил главу Сургутского района Андрея Трубецкого в родственных связях с рэпером Моргенштерном. Якобы руководитель муниципалитета в молодости был очень похож на современного музыканта. Пост об этом появился 1 декабря:

«Моргенштерн, случаем не родственник главе Сургутского района? Трубецкой в молодости и Моргенштерн сейчас очень похожи», – гласит сообщение в телеграм-канале.

После этого паблик «Глава в районе» решил провести опрос – похож ли Трубецкой на артиста?

«Таким вопросом задались на телеграм-пространстве Югры. Мы долго смотрели на фотографии юного главы и популярного певца, но так и не пришли к единому мнению», – написали администраторы сообщества.

Кстати говоря, большинство (порядка 70%) решило, что Трубецкой не похож на рэпера.