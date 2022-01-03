Волонтеры Сургута сообщили о четырех пострадавших собаках из-за разбросанного в парке яда

Представители сургутского движения «Дай Лапу» сообщают об отравлениях бездомных собак. По информации зоозащитников, яд разбрасывается в районе парка «За Саймой», 28 декабря двое животных с бирками на ушах умерли, столько же находятся в тяжелом состоянии.

«Добрые жители и ветеринары борются за жизнь этих собак. По словам ветеринарного врача, яд неизвестного характера и поражает нервную систему. Мы призываем хозяев быть бдительнее и следить за своими питомцами на прогулке!» – сообщает в группе ОД «Дай Лапу» во «ВКонтакте».