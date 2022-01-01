16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2926   EUR  84,0695  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В аэропортах Москвы массово задерживаются и отменяются рейсы. Сургутские пока не пострадали

Московский авиаузел переживает коллапс, но рейсы в Сургут не отменены

​В аэропортах Москвы массово задерживаются и отменяются рейсы. Сургутские пока не пострадали
Фото airport-surgut.ru

В московском авиаузле происходит коллапс: 31 декабря там были отменены или задержаны 209 рейсов, 1 января – еще 120 рейсов, из них 115 – в Шереметьево. Как рассказывает Lenta.ru со ссылкой на свои источники, пассажиры часами ждут вылета, на стойках регистрации выстраиваются длинные очереди. При этом существенных сложностей с погодными условиями в столице нет. В пресс-службе Шереметьево отмечали, что многие авиакомпании отказались от полетов из-за низкой загрузки воздушных судов.

Стоит отметить, что рейсы из Сургута в Москву и обратно не пострадали – судя по данным онлайн-табло сургутского аэропорта, все самолеты прилетают и вылетают по расписанию. Единственный рейс, который был отменен, должен был вылетать в Санкт-Петербург, о причинах этого решения не сообщается.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 15:35, просмотров: 304, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Новый год в Нижневартовске омрачила смерть на дороге 856
  2. ​Первый новый сургутянин в 2022 году появился на свет в первый час после полуночи 544
  3. ​Срочно! Есть способ дольше сохранить новогодние салаты «живыми» 490
  4. ​Спите? А Россия изменилась – с боем курантов в стране вступила в действие новые законы 455
  5. ​Наталья Комарова ушла в отпуск и показала фотографию внука 412
  6. ​В аэропортах Москвы массово задерживаются и отменяются рейсы. Сургутские пока не пострадали 304
  7. ​Японцы работают над «пожизненной» вакциной от коронавируса 302
  8. ​Хочется жить 285
  9. ​В России в наступившем году подорожает… всё 199
  10. ​На новогодних выходных в Сургут вернутся суровые морозы 66
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 17646
  2. В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс 3780
  3. Андрей Филатов: Не собираюсь принимать позицию тех собственников, которым наплевать на облик города // ВИДЕО, ТЕКСТ 3729
  4. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 3656
  5. ​Лауреатом премии за лженауку «Почетный Академик ВРАЛ» стал психотерапевт Андрей Курпатов 3443
  6. Арестованную главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска оштрафовали на 20 млн рублей 3234
  7. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 3112
  8. ​Хоть код на голове теши 3053
  9. В Нижневартовске при пожаре в садовом товариществе погибла женщина 2757
  10. Хочется пожелать властям Сургута сформулировать четкий подход к организации города, а не очередную стратегию! 2447
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 17646
  2. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 10403
  3. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 10108
  4. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9930
  5. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 9392
  6. ​В Нефтеюганске пенсионер сбил девочку-подростка на пешеходном переходе 9001
  7. ​Жители Нефтеюганска переживают за лошадей, которые питаются на помойке в мороз 8927
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8638
  9. Агрессивный ученик юганской школы травмировал ребенка: следователи начали проверку 8595
  10. ​Администрация Нефтеюганска назвала причины эвакуации школ 7871

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика