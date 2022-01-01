Московский авиаузел переживает коллапс, но рейсы в Сургут не отменены

В московском авиаузле происходит коллапс: 31 декабря там были отменены или задержаны 209 рейсов, 1 января – еще 120 рейсов, из них 115 – в Шереметьево. Как рассказывает Lenta.ru со ссылкой на свои источники, пассажиры часами ждут вылета, на стойках регистрации выстраиваются длинные очереди. При этом существенных сложностей с погодными условиями в столице нет. В пресс-службе Шереметьево отмечали, что многие авиакомпании отказались от полетов из-за низкой загрузки воздушных судов.

Стоит отметить, что рейсы из Сургута в Москву и обратно не пострадали – судя по данным онлайн-табло сургутского аэропорта, все самолеты прилетают и вылетают по расписанию. Единственный рейс, который был отменен, должен был вылетать в Санкт-Петербург, о причинах этого решения не сообщается.