Какие дороги отремонтируют в Сургуте в следующем году

В 2022 году в Сургуте отремонтируют пять участков дорог и 11 внутриквартальных проездов.

Дороги для ремонта выбирали с помощью голосования среди горожан, напомнили в пресс-службе мэрии.

«Ориентируемся на улицу Привокзальную. За неё, кстати, проголосовало большинство земляков. Планируем также привести в порядок улицу Крылова (участок от Грибоедова до Толстого), Пионерную, Бажова и автодорогу на Югорском тракте (от Энергетиков до Мелик-Карамова)», - уточнили в администрации.

Кроме того, глава города Андрей Филатов поручил на сто процентов обеспечить потребность ямочного ремонта дорожного полотна.