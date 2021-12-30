«Кубышка» Сургутнефтегаза выросла на 80 млрд рублей

Сургутнефтегаз улучшит финансовые результаты в четвертом квартале 2021 года из-за укрупления доллара по отношению к рублю. По подсчетам аналитиков «кубышка» сургутского гиганта вырастет примерно на 80 млрд рублей, до 3,894 трлн рубля.

Банк России установил курс доллара США к российскому рублю с 31 декабря на уровне 74,2926 рубля, тогда как на конец третьего квартала он был 72,7608 рубля.

«На конец третьего квартала размер «кубышки», или ликвидных активов, включающих сумму краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов, достиг 3,813 трлн рублей, или $52,408 млрд. Пересчет этой же долларовой суммы обратно в рубли по новому курсу дает ориентир 3,894 трлн рублей. То есть примерно 80 млрд рублей в плюс. Такую примерно сумму добавит переоценка валютных депозитов к основному финансовому результату ПАО - прибыли от нефтяного бизнеса в четвёртом квартале», - отмечает ИА «Финмаркет».

По итогам трех кварталов этого года Сургутнефтегаз получил 297,436 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам (РСБУ). Ликвидные активы, «кубышка» сургутского гиганта, по итогам третьего квартала 2021 года прибавили 82,465 млрд рублей и достигли 3,813 трлн рублей.