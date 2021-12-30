16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2926   EUR  84,0695  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Выезд с Геологической на Югорский тракт открыт

В Сургуте открыли новый выезд на Югорский тракт

​Выезд с Геологической на Югорский тракт открыт
Фото: admsurgut.ru

В четверг, 30 декабря, в Сургуте открыли новую дорогу, которая позволит выезжать с улицы Геологической на Югорский тракт.

«Строительство дороги завершено в ноябре. Работы выполнены в соответствии с контрактом в установленный срок. Накануне строители получили заключение о соответствии объекта необходимым нормам. Новая дорога – это подарок жителям города к Новому году. Она позволит разгрузить транспортный поток и даст жителям Восточного жилого района дополнительный выезд на объездную», – рассказал заместитель директора МКУ Управление капитального строительства» Алексей Усов.

Магистраль протяженностью 512 метров построена в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Средства выделены из бюджетов трех уровней: федерального, окружного и городского. Специалисты обустроили дорожное полотно, велодорожку, тротуары, светофоры, освещение, ливневую канализацию.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:47, просмотров: 191, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Хочется пожелать властям Сургута сформулировать четкий подход к организации города, а не очередную стратегию! 1779
  2. В Югре мать-алкоголичка бросила детей, но суд все равно вынес решение в пользу семьи 1219
  3. Супруга обвиняемого в убийстве тюменской школьницы заявила о пытках в сторону мужа 1169
  4. Налоговики арестовали счета ДЕЗ «ЦЖР» и снимают оттуда деньги собственников 622
  5. Югорская медсестра спасла пассажирку самолета во время полета 548
  6. В Сургуте спасли женщину со стопроцентным поражением легких 514
  7. ​«Макдоналдс» открывает новое предприятие в Нижневартовске 481
  8. Власти Сургута отреагировали на недовольство уборкой дворов со стороны горожан 480
  9. Вопрос с вывозом покрышек и стройотходов в Сургуте будет решаться отдельно 420
  10. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 406
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 17145
  2. В Югре на похоронах сына задержали наркосбытчицу, которая скрывалась 18 лет 5476
  3. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 4466
  4. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 3871
  5. На Комсомольском озере в Нижневартовске могут появиться бассейн и площадка для роллер-спорта 3562
  6. В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс 3545
  7. Нижневартовский боксер стал обладателем пояса IBF International 3305
  8. ​Лауреатом премии за лженауку «Почетный Академик ВРАЛ» стал психотерапевт Андрей Курпатов 3127
  9. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 2746
  10. Андрей Филатов: Не собираюсь принимать позицию тех собственников, которым наплевать на облик города 2581
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 17145
  2. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 10299
  3. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9999
  4. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9815
  5. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 8734
  6. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8520
  7. ​Жители Нефтеюганска переживают за лошадей, которые питаются на помойке в мороз 8276
  8. ​В Нефтеюганске пенсионер сбил девочку-подростка на пешеходном переходе 8128
  9. Агрессивный ученик юганской школы травмировал ребенка: следователи начали проверку 7701
  10. ​Администрация Нефтеюганска назвала причины эвакуации школ 7233

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика