Мейн-куна с «грозным взглядом» выставили на продажу в Сургуте за миллион рублей

В Сургуте выставили на продажу мейн-куна «с грозным взглядом», который охраняет дом и способен заменить собаку. Владелец животного попросил за него 1 млн рублей. Шутливое объявление о продаже хозяин питомца разместил на Avito.

«Заменит собаку, незнакомых лиц домой не пустит (только с разрешения хозяина). Имеет автоматическое оповещение, которое срабатывает при выходе из туалета, при пустой миске. Имеет встроенную интеллектуальную функцию будильника, подстраивается под ваш режим и будит в оптимальное время. Компанейский, любит обедать, завтракать, ужинать вместе с хозяином. Грозный взгляд», - говорится в объявлении.

Уточняется также, что кот не приспособлен к улице и требует ежедневного вычесывания.

Возможно, владелец мейн-куна решил таким необычным образом привлечь внимание к своему питомцу. Напомним, лавры самого знаменитого животного Сургута пока удерживает собака Белка. В прошлом она жила на теплой остановке города, но благодаря волонтерам нашла дом в Москве и даже попала на федеральное телевидение.