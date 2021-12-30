В Сургуте врачи два месяца боролись за жизнь пациентки со стопроцентным поражением легких

В Сургутской окружной клинической больнице спасли 56-летнюю женщину, пережившую тотальное поражение легких. Заболевшая коронавирусом югорчанка поступила в больницу с 36% поражения легких, у нее был кашель и одышка. «Через 4 дня после КТ мне сообщили, что поражение достигло 100%. Разве столько бывает? К тому времени я уже почти перестала ходить, дышала только через маску. Каждое движение давалось с трудом», - цитирует пациентку Osurgut.com.

Женщина находилась под наблюдением медиков почти круглосуточно – требовались регулярный прием медикаментов и капельницы. Прибегать к ИВЛ не пришлось – организм пациентки справился сам.

Всего сургутянка провела в больнице и на реабилитации 65 дней. Две недели назад ее выписали. Дома она продолжает лечиться и восстанавливать силы.