16+
Логотип Сиапресс
USD  74,2926   EUR  84,0695  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Мусорный оператор рассказал, как будет работать во время праздников в Сургуте

В Сургуте мусорные контейнеры будут очищать в течение выходных

Мусорный оператор рассказал, как будет работать во время праздников в Сургуте
Фото: siapress.ru

В Сургуте региональный мусорный оператор будет работать без выходных во время новогодних праздников. Об этом на заседании штаба по городскому хозяйству заявил представитель «Югры-Экологии».

Так, по заверению специалиста, 31 декабря продлен режим работы полигона продлен до 21:00, в остальные дни он продолжит функционировать в прежнем режиме – до 20:00. Сургутяне могут оставлять обращения по номеру телефона 589-000, дежурные будут бесперебойно принимать обращения.

Кроме того, на территориях дворов в морозные дни установят контейнеры в восемь кубических метров, так как при -40 мусоровозы на гидравлике не смогут работать.


нравится (0) не нравится (1)
30 декабря 2021 в 11:09, просмотров: 670, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Андрей Филатов: Не собираюсь принимать позицию тех собственников, которым наплевать на облик города // ВИДЕО, ТЕКСТ 3315
  2. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 1181
  3. Обязательный техосмотр отменен 753
  4. В московских аэропортах массовые отмены рейсов 740
  5. ​Сургутяне жалуются на пробки накануне Нового года 732
  6. ​Новый год с ковидом встретят 4500 югорчан 726
  7. ​В новом году в Сургуте обновят 31 двор 623
  8. ​Пассажиропоток Utair вырос в полтора раза 612
  9. ​Погода в новогоднюю ночь порадует сургутян 597
  10. ​Сургут встречает Новый год ярко 590
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 17527
  2. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 4325
  3. Нижневартовский боксер стал обладателем пояса IBF International 3877
  4. В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс 3703
  5. ​В Нефтеюганске прошел забег Дедов Морозов и Снегурочек 3414
  6. ​Лауреатом премии за лженауку «Почетный Академик ВРАЛ» стал психотерапевт Андрей Курпатов 3348
  7. Андрей Филатов: Не собираюсь принимать позицию тех собственников, которым наплевать на облик города // ВИДЕО, ТЕКСТ 3315
  8. Арестованную главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска оштрафовали на 20 млн рублей 2879
  9. ​Хоть код на голове теши 2869
  10. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 2732
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 17527
  2. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 10364
  3. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 10066
  4. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9885
  5. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 9163
  6. ​В Нефтеюганске пенсионер сбил девочку-подростка на пешеходном переходе 8770
  7. ​Жители Нефтеюганска переживают за лошадей, которые питаются на помойке в мороз 8704
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8595
  9. Агрессивный ученик юганской школы травмировал ребенка: следователи начали проверку 8243
  10. ​Администрация Нефтеюганска назвала причины эвакуации школ 7648

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика