Власти Сургута собираются решить неотрегулированную область в вывозе ТКО

Глава Сургута попросил регионального мусорного оператора решить вопрос с вывозом автомобильных покрышек и строительных отходов. По словам представителя сургутского филиала «Югры-Экологии», споры по данному вопросу имеются, но данный мусор к ТКО не относится. На данный момент эта область не отрегулирована.

«Это не нарушение исполнения обязательства, это неотрегулированный вопрос. Однозначно надо находить решения, я поручил до 20 января сформировать рабочую группу, проработать тему и выйти с вариантами решения», – прокомментировал Андрей Филатов.

Кроме того, градоначальник попросил сургутских представителей «Югры-Экологии» создать страницу в социальных сетях, чтобы быстрее реагировать на обращения горожан.