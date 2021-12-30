Мэр Сургута раскритиковал уборку дворов от снега

Мэр Сургута остался недоволен частотой уборки дворов. По сегодняшним правилам, механизированная очистка должна выполняться не реже одного раза в месяц, при этом пешеходные дорожки дворники должны расчищать ежедневно. Андрей Филатов считает, что этого явно недостаточно для комфортной жизни горожан.

Директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев во время заседания штаба поддержал это мнение, отметив, что иногда необходимо организовывать уборку чаще, особенно если к этому «располагают» погодные условия.

«У меня налажена система мониторинга, и я вижу объем обращений по той или иной теме. По уборке снега, по содержанию дорог, где обслуживание ведут УК, есть оправданные нарекания. В последующих штабах мы обсудим, как процедурно организовали эту работу, чтобы искоренить такие обращения наших земляков», – подчеркнул градоначальник.

Недавно журналисты СИА-ПРЕСС прогулялись по сургутским дворам, оценили уборку снега и, в целом, остались довольны. Читайте об этом в нашем репортаже.