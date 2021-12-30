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Налоговики арестовали счета ДЕЗ «ЦЖР» и снимают оттуда деньги собственников

У крупнейшей сургутской УК арестовали 60 миллионов рублей

Налоговики арестовали счета ДЕЗ «ЦЖР» и снимают оттуда деньги собственников
Фото: pexels.com

Налоговая служба арестовала счета суругутской ДЕЗ «ЦЖР» и снимает оттуда деньги. По последним данным, на погашение долга ушло порядка 60 миллионов, однако эти средства поступили от жильцов тех домов, которые обслуживала УК.

«Вчера мы направили письмо с просьбой о том, чтобы эта сумма была направлена ресурсоснабжающим организациям, так как это деньги собственников, они оплачивали услуги. Налоговая пока не ответила, есть ли возможности эти деньги распределить. Мы подготовили все необходимые документы и направили их в департамент городского хозяйства», – рассказал директор «ДЕЗ ЦЖР» Андрей Шемит.

Несмотря на те трудности, которые возникли у управляющей компании, от своих обязательств они не отказываются. По словам Шемита, в новогодние праздники и после них весь спектр услуг будет оказан, сургутяне в случае экстренных ситуаций смогут обращаться в аварийную службу. Некоторые коммунальные фирмы также готовы оказать посильную помощь.

«У вас должен быть на столе сценарный план развития ситуации. Пожалуйста, внезапно не организуйте в городе режим ЧС, когда у нас останется массив домов без управления в одну минуту. Прошу также публично поразмышлять на тему прямых договоров с поставщиками, давайте принимать решения, которые будут комфортны для горожан», – добавил мэр Сургута Андрей Филатов.

Отмечается, что собственники квартир всех домов, которые находятся на балансе ДЕЗ «ЦЖР», уже начали голосовать за подбор других поставщиков коммунальных услуг.

Напомним, что «ДЕЗ ЦЖР» находится на рынке услуг с 1998 года и на сегодняшний день содержит 354 многоквартирных дома. Компания задолжала «Горводоканалу» 110 миллионов рублей – это треть суммы долга всех УК города. Кроме того, в СГМУП «Городские тепловые сети» сообщили о задолженности в 90 миллионов рублей. Ранее директор УК сообщил корреспонденту siapress.ru, что реорганизация связана с налоговыми вопросами.


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30 декабря в 08:08, просмотров: 960, комментариев: 3
Комментарии:
Albert Leonov
30 декабря в 10:11
Налоговой глубоко наплевать на то, что, с этих денег оплачивают ресурсы, платят зп работникам. Они с чувством выполненного долга - сидят довольные. Премии ждут.
Своими действиями не одно предприятие угробили. Им не важно, какое предприятие, большое или мало. Им важно то, что они "доначислили"! Суд еще точку в этом деле не поставил. Передал на новое рассмотрение в первую инстанцию. Вроде зачем арестовывать счета? Нет, им надо и срочно. вдруг сбегут деньги в офшор или еще куда.
Налоговая не помогает предпринимателям, она в роли карательного органа выступает.
Хотя по моему мнению, действия налоговой, поставили под удар жизни и здоровье многих горожан. От работников ВЖР, которые не получат зп. Те кто поставляет ресурсы: ГТС, ГВК, энергетики, они недополучат средства. Со всеми вытекающими .. Простые горожане, могут лишится тепла и воды. Платя при этом исправно.
Жучка
30 декабря в 13:31
С ума сойти можно от такого невежества. Ну неужели из всех лиц, участвующих в этом процессе, ни у кого нет знаний, которые могут решить эту проблему?!!! Почитайте письма Минстроя, ЖК РФ. Начните со ст. 157! Пусть проведут сверку, подтвердят долг УК перед ресурсниками и передадут им данные от собственников для перевода на прямые договоры. Иначе это будет не последнее списание. За новогодние праздники эти данные можно подготовить. Если УК были переданы на обслуживание спецсчета на кап ремонт и с этого счета произошло списание, обращайтесь сразу в суд, так как деньги собственников по кап ремонту не входят даже в конкурсную массу по банкротству. Эти деньги должны вернуть обязательно.
УК знает из налогового требования причину ареста, его можно снять в течение дня если исполнить требование. Денег не хватает для оплаты налогов или они их не платили 3 месяца?
Почему при таких долгах никто не инициировал банкротство УК, не назначил управляющего, не перевёл собственников на прямые договоры?
Плывут не зная куда специально?
Жучка
30 декабря в 13:33
Нужно срочно перевести собственников на прямые договоры.
Если у УК есть на обслуживании спец счета по кап ремонту - инициировать его передачу в Югорский фонд.
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