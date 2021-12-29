Жителям Сургута напомнили об ответственности за сжигание мусора во дворах

Почти 90 раз пожарные выезжали в этом году на тушение мусора в Сургуте. Это около 20% от общего числа пожаров. Порядка 50 случаев возгорания мусора произошло на территории жилых домов, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС горадминистрации.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2021 года в стране действует запрет на сжигание мусора и разведение костров в неустановленных для этих целей местах. За его нарушение предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае возникновения пожара – до 5 тыс. рублей.

«За умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога, предусмотрена уголовная ответственность (ст.167 ч.2 УК РФ), мера наказания – лишение свободы сроком до 5 лет», - добавили в управлении по делам ГО и ЧС.