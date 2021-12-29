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​Выйди из-за стола! Чем заняться на новогодних каникулах в Сургуте

Куда сходить и чем развлечься в Сургуте на новогодних каникулах

​Выйди из-за стола! Чем заняться на новогодних каникулах в Сургуте
Фото: dedmorozsurgut.admsurgut.ru/

Учреждения культуры Сургута подготовили для горожан и гостей города обширную праздничную программу. Информация о концертах, спектаклях, выставках, мастер-классах, ледовых городках, катках и обо всем остальном размещена на сайте «Онлайн резиденция Деда Мороза», рассказал во время брифинга председатель городского комитета культуры Антон Акулов.

На этом сайте также можно заказать новогоднее поздравление от Деда Мороза, которое придет на почту.

Фестиваль ледовых скульптур «Зазеркалье Корнея Чуковского»

«Старый Сургут» приглашает на фестиваль, посвящённый 140-летнему юбилею знаменитого автора детских сказок Корнея Ивановича Чуковского. Во время фестиваля пройдут развлекательные мероприятия: театрализованное представление «Зимняя сказка для Бибигона», циклы мастер-классов «Терем рукодельниц» и «Живая игрушка», познавательная программа «Фабрика Деда Мороза» c изготовлением ёлочных игрушек, выставки «Зимнее чудо. Зимняя сказка» и «Новогоднее настроение», приключенческий квест «Новогодняя детективная история», программа для семейного отдыха «Зимние забавы» и многие другие.

Со стартом фестиваля начнёт свою работу ледовый каток и прокат коньков ежедневно с 10.00 до 22.00. На центральной площади будут установлены новогодняя ёлка и горка.

Стоимость посещения ледового городка для лиц до 18 лет – 50 руб., старше 18 лет – 70 руб., для льготных категорий (дети до 3-х лет, инвалиды, члены многодетных семей при предъявлении удостоверения) – вход бесплатный.

Новый год с «Петрушкой»

Театр актера и куклы «Петрушка» подготовил сразу два зимних спектакля для детей «Земляника под снегом» и «Что такое снеженика?». Расписание и цена билетов – на сайте театра.

А подробнее о том, что готовят в театре, в интервью siapress.ru рассказали артисты театра.

«Новый год с симфоническим оркестром»

В четверг, 30 декабря, в 19.00 состоится премьера концертной программы «Новый год с симфоническим оркестром» в исполнении Симфонического оркестра Сургутской филармонии. Дирижёр - Сергей Оселков (Рязань). Цена билета – от 400 до 800 рублей.

Сургутский краеведческий музей подготовил традиционную программу «Ёлка на Купеческой», а Городской культурный центр – три представления для детей разных возрастов. Учреждения культуры будут работать все каникулы.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 339, комментариев: 0
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