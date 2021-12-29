Из администрации Сургута уходит еще один чиновник «старой» команды

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юрий Валгушкин оставит пост с 10 января 2022 года. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщил информированный источник.

Слухи об отставке Валгушкина появились в конце ноября. Тогда в мэрии не стали их подтверждать. Однако ряд экспертов предполагали, что такой ход событий логичен. «Происходит вымывание старых управленческих кадров, которые проводили старую управленческую политику. Андрей Филатов в течение всего года планомерно заменяет управленческие кадры, возможно, дело дошло или скоро дойдет до Юрия Валгушкина», - отметил один из собеседников агентства.

Ожидается, что пост замдиректора департамента архитектуры Сургута займет Алексей Усов.

Отметим, что глава города Андрей Филатов в интервью издателю газеты «Новый Город» Тарасу Самборскому не стал комментировать возможную отставку Юрия Валгушкина.

Юрий Валгушкин – один из представителей «старой» администрации. В 2018 году он возглавлял департамент архитектуры и градостроительства. Однако вскоре руководить департаментом стал Сергей Солод, а Валгушкин занял должность его зама. Летом этого года новым главным архитектором Сургута стал Владимир Астраханцев. Игроки строительного рынка считают Валгушкина близким к крупнейшей строительной компании «Сибпромстрой».