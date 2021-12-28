Сургутянин Артур Гаджиханов завоевал победу и денежный приз на турнире в Москве

Сургутский спортсмен Артур Гаджиханов успешно выступил во время турнира JFC Pride, который проходил в Москве. Наш боец уверенно победил столичного чемпиона мира по кикбоксингу и ММА.

На соревнованиях также присутствовали звезды ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев, которые вручили сургутянину денежный приз за победу. В следующий раз боец выйдет на ринг в Самаре, где разыграют пояс чемпиона и миллион рублей.

Отметим, что Артур является чемпионом России по ММА, трехкратным чемпионом УрФО по кудо и чемпионом ХМАО по самбо. И совсем недавно он попал в состав сборной России по спортивной борьбе грэпплинг и занял второе место.