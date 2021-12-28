Первенец сургутского «Центра охраны материнства и детства» выписался вместе с мамой

Первый малыш, который родился в новом перинатальном центре Сургута, выписался вместе со своей мамой сегодня, 28 декабря. Напомним, что первенцем «Центра охраны материнства и детства» стал мальчик весом 3040 и ростом 53 см.

К выписке также готовятся и другие младенцы: всего за несколько дней врачи в новом здании помогли появиться на свет 42 детям, 22 из них мальчики и 20 – девочки.

О том, как создавался центр охраны материнства и детства в Сургуте, кто и какую помощь будет оказывать в новом медицинском учреждении – в интервью Ларисы Белоцерковцевой для siapress.ru.