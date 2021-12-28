Мобильное приложение в помощь беременным разработали в Сургуте

Аспирантка кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии СурГУ Айгуль Мурзаева разработала мобильное приложение в помощь беременным женщинам. Оно связывает ребенка, маму и врача, фиксируя движение плода. Таким образом, врачи могут оперативно выявить отклонения, назначив пациентке своевременное лечение.

- Один из способов контроля движений плода – ведение дневника, где беременные ежечасно отмечают активность ребенка. Сейчас врачи используют бумажный носитель, который может испортиться или потеряться. Поэтому для удобства и сохранности данных появилась идея создать специальное мобильное приложение для мониторинга. В век высоких информационных технологий это как нельзя актуально. С его помощью мы сможем вовремя зафиксировать отклонения у плода, направив пациентку на дальнейшее дообследование и лечение, – объясняет акушер-гинеколог Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства.

На создание проекта, который планируется внедрить на базе университета и Центра охраны материнства и детства, Айгуль подтолкнуло участие в образовательном проекте «Tabula Rasa» Сургутского ядра Центра Развития Компетенций Западно-Сибирского НОЦ. В рамках образовательной школы по подготовке аспирантов к современным формам научной деятельности была сформирована команда по разработке рентгенологических снимков новорожденных с помощью нейронной сети. К слову, уже готов прототип нейронной сети, проанализированы рентгенологические снимки, следующий этап – тестирование и получение первых результатов. Кстати, именно благодаря аспирантской школе девушка узнала и о возможности участия в грантовых конкурсах. В этом году она впервые приняла участие в окружном конкурсе молодых ученых по программе «Умник». Помимо 12 студентов и аспирантов Сургутского государственного педагогического и Югорского государственного университетов, конкуренцию им составили 20 молодых ученых СурГУ. Среди них была и Айгуль Мурзаева. Как руководитель проекта, посвященного разработке мобильного приложения для мониторинга движений плода, она представила его в финале регионального конкурса по направлению «Медицина и технологии здоровьесбережения».

- Для меня это был первый серьезный научный опыт. Пользуясь случаем, хотела бы выразить большую благодарность своему наставнику, доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу Российской Федерации Ларисе Дмитриевне Белоцерковцевой и всем преподавателям кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Медицинского института СурГУ. Надеюсь, проект увидит «свет» и нам удастся его реализовать в женских консультациях Югры. Ведь самое главное в жизни – семья и здоровые дети!

Напомним, итоги регионального конкурса подведут в начале следующего года. На кону – договор с Фондом содействия инновациям и грант в размере полумиллиона рублей на проведение научно-исследовательских работ по своему проекту.

О дружбе с СурГУ длиною в 12 лет

… Айгуль родилась в солнечном Дагестане в семье инженера и учительницы. Выбор дочери – стать врачом – поддержали единогласно. Ради своей мечты девушка делала все что от нее зависит и даже больше. В первом классе ей исполнилось всего 5 лет, а еще через десять для нее уже прозвенел последний школьный звонок: «В то время мой детский сад был на ремонте, поэтому родители решили отдать в школу на подготовительные уроки. А в конце августа приехала комиссия для зачисления в первый класс, где я успешно прошла отбор. Мама сначала думала, что месяц похожу, мне надоест и вернусь обратно в детский сад. Но не тут-то было. Конечно морально тяжело вливаться в круг с детьми старшего возраста, но я всегда была общительной девочкой, да и учиться мне нравилось». В школьные годы девушка принимала активное участие в конкурсах различного уровня, среди которых была и федеральная научно-социальная программа для школьников и молодежи «Шаг в будущее». Это один из престижных форумов, где демонстрируются научные и инновационные достижения молодых исследователей России. Победа на окружном этапе позволила девушке поступить в Медицинский институт СурГУ без вступительных экзаменов. С тех самых пор Айгуль с наукой неразлучна: «СурГУ – это моя лестница, мой фундамент, это родная alma mater, с которой связана моя научная и профессиональная жизнь!»

Шесть лет на студенческой скамье, затем ординатура на базе Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства, а сейчас аспирантура. На вопрос почему все-таки выбрала перинатальную медицину ответила просто: «Во время ночного дежурства в родильном зале, будучи еще студенткой шестого курса, я поняла, что хочу связать свою профессиональную деятельность с акушерством и гинекологией. Это непередаваемые эмоции и огромная ответственность видеть не только рождение новой жизни, но и принимать непосредственное участие в этом процессе! Научные же знания позволят не только взрастить здоровое поколение, но и спасти не одну человеческую жизнь!» – убеждена молодой ученый Айгуль Мурзаева.