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​Отмечены за заслуги: награды Сургутского района получили знаковые личности Югры

Награждение «За заслуги перед Сургутским районом» прошло накануне в Барсово

​Отмечены за заслуги: награды Сургутского района получили знаковые личности Югры
Фото: pixabay.com

Почетный знак «За заслуги перед Сургутским районом» в конце года получила заместитель председателя Думы Тюменской области Галина Резяпова. Церемония вручения наград ХМАО-Югры и Сургутского района прошла накануне в культурно-досуговом центре Барсово.

Отмечены знаковые личности — например, звание «Почетный гражданин Сургутского района» присвоили заместителю генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Михаилу Кириленко, ряд сотрудников администрации муниципалитета, предприятий и учреждений района получили награды Думы Сургутского района и благодарности губернатора ХМАО-Югры.


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Сегодня в 12:57, просмотров: 360, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 14:18
Орден еще не выпустили герой сургутского района?

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