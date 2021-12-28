Награждение «За заслуги перед Сургутским районом» прошло накануне в Барсово

Почетный знак «За заслуги перед Сургутским районом» в конце года получила заместитель председателя Думы Тюменской области Галина Резяпова. Церемония вручения наград ХМАО-Югры и Сургутского района прошла накануне в культурно-досуговом центре Барсово.

Отмечены знаковые личности — например, звание «Почетный гражданин Сургутского района» присвоили заместителю генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» Михаилу Кириленко, ряд сотрудников администрации муниципалитета, предприятий и учреждений района получили награды Думы Сургутского района и благодарности губернатора ХМАО-Югры.