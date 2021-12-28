16+
Логотип Сиапресс
USD  73,2329   EUR  82,9363  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой

Еще одна медсестра больницы в Сургуте свела счеты с жизнью

Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой
pixabay.com

Еще одна медсестра Сургутской клинической травматологической больницы покончила с собой. Это второй случай за два месяца. В конце октября счеты с жизнью свела медсестра Аяжан Ташмагамбетова, после чего следователи возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

О втором случае самоубийства сообщил муж Аяжан Ташмагабетовой. «Сегодня произошло еще одно трагическое событие. В той же травматологии, в том же отделении. Руководству Сургутской травматологии: почему ваши сотрудники предпочитают уйти из жизни, а не разговаривать с вами», — написал Радик Ташмагамбетов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о смерти медработника подтвердили в окружном департамент здравоохранения. «По случаю смерти медицинского работника Сургутской клинической травматологической больницы Департаментом здравоохранения Югры в оперативном порядке проводятся проверочные мероприятия», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В пресс-службе СУ СКР по ХМАО уточнили, что по факту смерти женщины проводится проверка. По данным СМИ, тело горожанки без признаков насильственной смерти обнаружили в подъезде одного из жилых домов.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 10:38, просмотров: 835, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 11:45
Печально и трагично, но делать заявления о том, что медсестра покончила жизнь самоубийством, как минимум преждевременно. При том что пока известно: «…тело горожанки без признаков насильственной смерти обнаружили в подъезде одного из жилых домов».

Такой нехороший хайп получается.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутскую пенсионерку оштрафовали за призыв расстреливать чиновников, как «это делал Сталин» 1583
  2. Глава Лангепаса Сергей Горобченко попал в больницу 1457
  3. ​Нетрезвая автоледи спровоцировала массовое ДТП в Югре 1278
  4. ​Загородный бум, спрос на «вторичку» и новостройки 1251
  5. ​На создание транспортных развязок в Сургуте требуется шесть миллиардов рублей 1244
  6. В Нижневартовске при пожаре в садовом товариществе погибла женщина 1156
  7. В Ханты-Мансийске продают двухуровневую квартиру, которой раньше владел Собянин 1055
  8. ​Матвиенко назвала целесообразным укрупнение российских регионов 977
  9. ​В Югре из-за непогоды закрывают зимник 961
  10. В Тюмени бизнесу запрещают строить высотки рядом с аэропортом 904
  1. В Югре на похоронах сына задержали наркосбытчицу, которая скрывалась 18 лет 5158
  2. Суд Нижневартовска отправил в колонию главу турагентства за обман 57 горожан 3759
  3. ​Самый большой хоровод в Югре оказался плановой эвакуацией 3708
  4. Югорчанка хотела поправить свое финансовое положение, но подарила кредитные деньги лжепровидице 3605
  5. Вартовчанин Максим Храмцов попал в десятку лучших спортсменов 3563
  6. ​Дознавателя из Нижневартовска осудили за фальсификацию доказательств по уголовному делу 3346
  7. ​В деле с обысками у Виталия Щербакова появились новые подробности 3288
  8. В Сургуте на улице Аэрофлотской образовался транспортный коллапс 3247
  9. В СИЗО Нижневартовска ремонтируют камеры для улучшения «морально-психологической обстановки» 3120
  10. Найден подозреваемый в убийстве вартовчанина, совершенном 18 лет назад 3006
  1. ​Зачем Анна Семенович приезжала в Сургут 9862
  2. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 9684
  3. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 9651
  4. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 9239
  5. В тройном ДТП на трассе в Югре погибла женщина 9034
  6. ​На крупном пожаре в жилом доме в Нефтеюганске пострадали люди 8959
  7. Нефтеюганск к Новому году украсят статуями оленей, медведя и крыльями 8405
  8. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 8389
  9. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 8011
  10. ​Жители Нефтеюганска переживают за лошадей, которые питаются на помойке в мороз 7327

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика