Еще одна медсестра больницы в Сургуте свела счеты с жизнью

Еще одна медсестра Сургутской клинической травматологической больницы покончила с собой. Это второй случай за два месяца. В конце октября счеты с жизнью свела медсестра Аяжан Ташмагамбетова, после чего следователи возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

О втором случае самоубийства сообщил муж Аяжан Ташмагабетовой. «Сегодня произошло еще одно трагическое событие. В той же травматологии, в том же отделении. Руководству Сургутской травматологии: почему ваши сотрудники предпочитают уйти из жизни, а не разговаривать с вами», — написал Радик Ташмагамбетов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Информацию о смерти медработника подтвердили в окружном департамент здравоохранения. «По случаю смерти медицинского работника Сургутской клинической травматологической больницы Департаментом здравоохранения Югры в оперативном порядке проводятся проверочные мероприятия», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В пресс-службе СУ СКР по ХМАО уточнили, что по факту смерти женщины проводится проверка. По данным СМИ, тело горожанки без признаков насильственной смерти обнаружили в подъезде одного из жилых домов.