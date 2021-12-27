В Сургуте пенсионерку признали виновной в «пропаганде неполноценности» чиновников

Сургутский горсуд вынес приговор местной 65-летней жительнице Татьяне Овериной. Женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей за комментарии в соцсети «ВКонтакте», в которых прокуратура обнаружила «пропаганду неполноценности» чиновников и призывы «к негативному отношению к государственным служащим».

«Татьяну Оверину признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», — говорится в решении суда.

Суд установил, что пенсионерка под именем Анна Романовна оставила комментарии под обсуждением различных тем в группах в ВК. В частности, она назвала чиновников «церберами и прихлебателями олигархата» и призвала их «отстреливать, как это делал Сталин». В одном из постов она также написала, что «хочет взять в руки автомат и пройтись по кабинетам!».

На суде югорчанка признала факты административного правонарушения, но подчеркнула при этом, что комментарии являются выражением ее мнения, «на которое она имеет право», отмечает Znak.com.