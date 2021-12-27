План по ковид-вакцинации в Сургуте выполнен на 88 процентов

В Сургуте 225 тысяч человек привиты первым компонентом вакцины против коронавируса– это 95 процентов от плана, 209 тысяч привиты вторым компонентом – это 88 процентов от плана. Ревакцинацию прошли 38 тысяч сургутян. Статистику опубликовал главный врач поликлиники №1 Максим Слепов в личном аккаунте в инстаграме.

«Эти цифры говорят о том, что мы следуем наказам Президента, осознанно и ответственно относимся к вопросу необходимости достижения высокого уровня коллективного иммунитета. И несмотря на то, что Сургут находится в передовиках по темпам вакцинации, эти темпы необходимо не просто не сбавлять, а наращивать», - отметил Максим Слепов.

Напомним, что пункты вакцинации будут работать в городе и в новогодние каникулы.