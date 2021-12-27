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​На создание транспортных развязок в Сургуте требуется шесть миллиардов рублей

Чиновники Сургута сформировали техзадание по решению транспортных проблем мегаполиса

​На создание транспортных развязок в Сургуте требуется шесть миллиардов рублей
Фото: siapress.ru

На создание транспортных развязок, которые обеспечили бы транспортную доступность Сургута, необходимо шесть миллиардов рублей. Такая цифра была озвучена во время пресс-конференции, которую дал глава города Андрей Филатов.

Градоначальник заверил, что к решению проблем с пробками на въезде в город и на его улицах специалисты подойдут комплексно. Все эти вопросы сформированы в техзадание. К февралю следующего года будет понятно, кто займется развитием транспортной инфраструктуры. «Мы надеемся, что зайдет структура с максимальными компетенциями», - отметил Филатов.

Глава города подчеркнул, что в это сфере не будет приниматься поспешных и необдуманных решений.

Среди мер по улучшению дорожной ситуации рассматривается расширение части дороги в рамках строительства второго моста через Обь, перевод части улиц на одностороннее движение, модернизация светофорных объектов, строительство развязок, выделение полос для общественного транспорта и других.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 212, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
Сегодня в 16:17
Не много, если посмотреть бюджет города ..

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