Чиновники Сургута сформировали техзадание по решению транспортных проблем мегаполиса

На создание транспортных развязок, которые обеспечили бы транспортную доступность Сургута, необходимо шесть миллиардов рублей. Такая цифра была озвучена во время пресс-конференции, которую дал глава города Андрей Филатов.

Градоначальник заверил, что к решению проблем с пробками на въезде в город и на его улицах специалисты подойдут комплексно. Все эти вопросы сформированы в техзадание. К февралю следующего года будет понятно, кто займется развитием транспортной инфраструктуры. «Мы надеемся, что зайдет структура с максимальными компетенциями», - отметил Филатов.

Глава города подчеркнул, что в это сфере не будет приниматься поспешных и необдуманных решений.

Среди мер по улучшению дорожной ситуации рассматривается расширение части дороги в рамках строительства второго моста через Обь, перевод части улиц на одностороннее движение, модернизация светофорных объектов, строительство развязок, выделение полос для общественного транспорта и других.