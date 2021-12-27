В Сургуте появится больше общественных туалетов

Общественные места Сургута будут оборудованы туалетами в необходимом объеме. В городе прорабатывается вопрос по привлечению в город единого оператора, который будет отвечать за эту сферу жизнедеятельности. Об этом рассказал глава Сургута Андрей Филатов во время итоговой пресс-конференции.

Сегодня в городе оборудовано пять общественных туалетов, в ближайшее время откроется еще один. Специалисты администрации проводят расчеты, чтобы оценить, сколько туалетов нужно Сургуту.

«Это точно не тот вопрос, который нужно затягивать», - отметил Андрей Филатов и пообещал обсудить конкретику на ближайшем городском штабе.