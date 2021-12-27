Фотограф Леонид Березницкий умер на 72 году жизни

Ветеран сургутской журналистики, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, член Союза журналистов России, член Союза фотохудожников России Леонид Березницкий скончался 25 декабря на 72 году жизни. Об этом сообщают его коллеги.

Леонид Березницкий приехал в Сургут в 1977 году. Он работал в газетах «К победе коммунизма» и «Сургутская трибуна». За многолетнюю работу ему удалось собрать документальную фотолетопись региона. В 2013 году фотограф переехал в Серпухов.

Выражаем искрение соболезнования родным и близким Леонида Березницкого.