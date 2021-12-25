Сургутяне жалуются на пробки в предпраздничные выходные

Сургут стоит в пробках. По сообщениям местных автомобилистов, самый крупный затор образовался в районе улицы Аэрофлотской и рядом с торговым центром «Аура».

По информации сервиса Яндекс.Пробки, транспортный коллапс образовался и в других районах города. Например, движение затруднено по проспектам Мира, Ленина и Пролетарский, улицам Ивана Захарова, Энгельса, Профсоюзов, Крылова. Скорее всего это связано с тем, что сургутяне готовятся к празднованию Нового года и решили потратить выходные на поездки в ТЦ и другие магазины.